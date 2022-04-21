Власти России в установленном порядке уведомили Соединенные Штаты о проведении испытаний по запуску межконтинентальной ракеты «Сармат». Об этом рассказали в Министерстве обороны Штатов. Также в Пентагоне отметили, что это обычное испытание, которое ничем не угрожает Штатам и другим странам.

20 апреля в России провели успешные испытания баллистической ракеты «Сармат». Запуск был произведен с космодрома Плесецк. Он стал первым в программе российских государственных испытаний.

Боевые блоки «Сармата», которые запустили с территории Архангельской области, долетели до камчатского полигона, как и было запланировано. На всех этапах проведенного испытания были подтверждены ранее установленные расчетные характеристики «Сармата».

Владимир Путин после запуска ракеты поздравил всех военнослужащих с успехом. Он добавил, что таких ракет как наш «Сармат» больше нет в мире и аналогов не будет в течение долгого времени.