Учёные из Испании установили, что кофе может помочь при лечении некоторых психических расстройств. Об этом сообщает научный журнал Nutrients.

Специалисты отметили, что это первое подобное исследование. В частности, был проведён систематический анализ, в том числе и на клеточном уровне. В итоге учёные установили, что кофе можно использовать при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Так, в рамках исследования было установлено, что кофеин способствует увеличению объёма внимания, а также помогает улучшить концентрацию и обучение. Кроме того, за счёт кофеина можно улучшить память. Вместе с этим, как было заявлено, такие методы терапии не вызывают повышения давления.

Отмечается, что в последнее время число людей, у которых выявляется СДВГ, постоянно растёт. Методы лечения этого синдрома развиваются не так активно.

Ранее врачи заявили, что при тревожных состояниях, изжоге и бессоннице употребление кофе следует сократить. При этих проблемах в день следует выпивать не более 400 грамм кофе.