читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Учёные из Испании установили, что кофе может помочь при лечении некоторых психических расстройств. Об этом сообщает научный журнал Nutrients.

Специалисты отметили, что это первое подобное исследование. В частности, был проведён систематический анализ, в том числе и на клеточном уровне. В итоге учёные установили, что кофе можно использовать при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Так, в рамках исследования было установлено, что кофеин способствует увеличению объёма внимания, а также помогает улучшить концентрацию и обучение. Кроме того, за счёт кофеина можно улучшить память. Вместе с этим, как было заявлено, такие методы терапии не вызывают повышения давления.

Отмечается, что в последнее время число людей, у которых выявляется СДВГ, постоянно растёт. Методы лечения этого синдрома развиваются не так активно.

Ранее врачи заявили, что при тревожных состояниях, изжоге и бессоннице употребление кофе следует сократить. При этих проблемах в день следует выпивать не более 400 грамм кофе.

Вам может понравиться

Иммунолог: говорить о завершении пандемии можно будет после года наблюдений

Несмотря на спад заражения коронавирусной инфекцией, объявлять о скором окончании пандемии ковида преждевременно. Об это заявил иммунолог Николай Крючков. Пишет “Прайм“. В интервью радио Sputnik он рассказал, что по данным

Вирусолог: пандемия коронавируса продлится ещё полтора года

До окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Как минимум, она продлится ещё полтора года. Об этом рассказал вирусолог, профессор Пётр Чумаков в интервью изданию Ura.ru. По словам специалиста, основная опасность сейчас

Врач: симптомы “стелс-омикрона” напоминают пищевое отравление

Вариант BA.2 штамма коронавируса “омикрон” (иначе вариант называют “стелс-омикроном”) приводит к заражению ковидом, симптомы которого напоминают пищевое отравление. Об этом заявил врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв. Специалист отметил,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 31 марта – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 марта – небольшой снег, до 0 °C | Королев: погода, 31 марта – переменная облачность, до 17 °C | Подольск: погода, 31 марта – переменная облачность, до 0 °C | Армавир: погода, 31 марта – переменная облачность, до 19 °C |