Чрезмерное увлечение кофе может привести к переизбытку кофеина в организме и проблемам со здоровьем, рассказал профессор Йельского университета Гэри Соффер. Он также пояснил, что безопасная доза бодрящего напитка, которую не следует превышать, составляет 400 граммов в день.

Кофе ни в коем случае не следует употреблять, если наблюдаются такие проблемы, как изжога, тревожные состояния, бессонница. К примеру, во время панических атак напиток только усиливает сердцебиение, а также может спровоцировать приступ мигрени и тремор рук.

Не нужно пить кофе при наличии заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, постепенно уменьшать употребление бодрящего напитка стоит, если без него начинается так называемая ломка, сопровождаемая головной болью и тревожными состояниями.