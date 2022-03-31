В апреле компания Disney остановит на неопределённое время прокат своих кинофильмов в России. Об этом сообщает Бюллетень Кинопрокатчика со ссылкой на собственные источники.

Как было заявлено, прокат фильмов Disney в кинотеатрах РФ будет приостановлен уже с 7 апреля. Уточняется, что запрет касается как зарубежных проектов компании (к примеру, фильм «Смерть на Ниле»), так и российских релизов (например, «Мистер Нокаут» Артема Михалкова).

О том, что Disney приостанавливает свою деятельность в России, компания заявила ещё в начале марта. Причиной является российская спецоперация, проводимая на Украине. Однако кинофильмы, которые вышли в прокат раньше, ещё можно было увидеть в кинотеатрах России.

В компании заявили, что сотрудники, которые работают в России, не будут уволены.

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