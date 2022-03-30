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Поехать во Францию с туристическим целями россиянам практически невозможно. Даже несмотря на то, что правительство страны с 1 апреля разрешило выдачу виз гражданам России. Загвоздка в эпидемиологических ограничениях. Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила, кто и как может попасть во Францию.

Туда сейчас пускают всех, кто прибывает из стран с низким порогом распространения коронавирусной инфекции, или же привит признанными в стране вакцинами от ковида. Российские вакцины в их перечень не входят, а кроме того, Россия отнесена к государствам с высокими эпидемиологическими рисками.

Таким образом, непривитым или привитым российскими вакцинами гражданам туристическую визу получить можно, но въехать по ней во Францию не получится. Французские законы допускают прибытие в страну непривитых граждан, но лишь в исключительных случаях. Туризм в число таких случаев не входит.

В АТОР также добавили, что сейчас прямых авиарейсов из России во Францию нет. Туда нужно добираться с пересадкой через Турцию, ОАЭ, Сербию и ряд других государств.

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