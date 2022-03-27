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Писатель Захар Прилепин, ранее исполнявший обязанности советника главы ДНР Александра Захарченко, считает, что операция ВС РФ на Украине завершится через полтора месяца. Его слова приводит издание «Газета.ру».

По мнению Прилепина, около семи дней уйдет на то, чтобы полностью взять под контроль Мариуполь, а затем еще две или три недели на окружение группировки ВСУ на Донбассе.

После этого потребуется около двух недель на окружение Николаева и наступательную операцию в Одесской области.

Прилепин также высказал мнение, что войска РФ продолжат блокировать Харьков и Киев, однако штурмовать эти крупные города не планируется. В то же время осада столицы будет более длительной, чем планировалось, чтобы свести потери среди военнослужащих к минимуму.

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