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Немецкая Ассоциация фермеров предупредила граждан страны о резком подорожании продуктов питания. Расходы на удобрения и электрическую энергию, на логистические операции и топливо существенно возросли, что неминуемо скажется на ценах, рассказало издание Focus.

Руководитель Центральной ассоциации немецких пекарей Даниэль Шнайдер пояснил, что проблема совсем не в дефиците пшеницы, которую Германия способна производить в больших объемах. Цены возрастут из-за сложностей с посевом, а также стремительного роста затрат.

По словам Клаус-Петер Лухта, представляющего Ассоциацию фермеров федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, буханка хлеба, которая сегодня продается за один евро, вполне может подорожать в 10 раз. Таким образом она будет обходиться почти в 1000 рублей в переводе на российскую валюту. Кроме того, некоторые продукты вроде растительного масла или джема из абрикосов могут и вовсе исчезнуть.

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