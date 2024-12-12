Новое исследование показало, что препараты GLP-1, такие как Ozempic, Mounjaro, Wegovy и Zepbound, применяемые для лечения диабета 2 типа и ожирения, могут снижать риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) — образования тромбов в венах. Эти выводы были представлены на ежегодном собрании Американского общества гематологии, передает сайт “Рязань Онлайн”.

Работа была проведена под руководством доктора Рушада Пателя из Гарвардской медицинской школы и Медицинского центра Beth Israel Deaconess. Ученые проанализировали данные 337 тысяч пациентов с диабетом 2 типа, половина из которых принимала препараты GLP-1, а другая половина — ингибиторы DPP-4, такие как Januvia. Результаты показали, что риск развития ВТЭ у пациентов на терапии GLP-1 оказался на 18% ниже. При этом эффект наблюдался как у пациентов с ожирением, так и без него.

Несмотря на позитивные результаты, абсолютная разница между группами невелика: у 11 из 1000 пациентов, принимающих GLP-1, развились тромбы, тогда как в группе DPP-4 этот показатель составил 12,9 на 1000. Это говорит о необходимости дальнейших исследований для подтверждения эффективности препаратов GLP-1 в снижении риска тромбоза.

Доктор Джоди Душей из Гарвардской медицинской школы отметила, что исследование ограничивалось сравнением GLP-1 с DPP-4, без учета других препаратов для лечения диабета. Она подчеркнула, что результаты пока недостаточны, чтобы рекомендовать препараты GLP-1 исключительно для профилактики тромбов, а основное внимание в терапии диабета должно быть сосредоточено на контроле уровня сахара и предотвращении других осложнений.

Эндокринолог Усама Хамди из Центра диабета Джослина напомнил, что помимо медикаментозного лечения, пациенты могут снижать риски тромбоза за счет контроля веса, снижения артериального давления и регулярной физической активности. Он подчеркнул, что изменения образа жизни способны значительно улучшить состояние сосудов и предотвратить осложнения, вызванные диабетом.

Профессор гематологии из Пенсильванского университета Чарльз Абрамс поддержал эту точку зрения, добавив, что выбор препаратов должен основываться на основных задачах лечения диабета, а не только на профилактике тромбов. Хотя результаты исследования являются обнадеживающими, для окончательных выводов требуется больше доказательств.