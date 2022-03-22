“Заполнить пустоту” на российском рынке призвал посол Китайской Народной Республики. Об этом Чжан Ханьхуэй заявил во время встречи с бизнесменами из КНР.

По мнению дипломата, для представителей малого и среднего бизнеса сейчас отличное время, чтобы заявить о себе в России. Но для этого стоит приложить определённые усилия: скорректировать логистику, увеличить производство и так далее.

Чжан Ханьхуэй также предложил китайским бизнесменам помощь с решением проблем, которые связаны с полицейскими проверками предпринимателей. Для этого он уже организовал приём заявлений от представителей бизнеса – в дальнейшем все они будут переданы в органы МВД России.

Заявления посла КНР прозвучали на фоне ухудшения отношений России со странами Запада. Многие европейские и американские компании уже заявили о том, что покидают российский рынок или приостанавливают свою деятельность в стране.