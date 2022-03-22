читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

“Заполнить пустоту” на российском рынке призвал посол Китайской Народной Республики. Об этом Чжан Ханьхуэй заявил во время встречи с бизнесменами из КНР.

По мнению дипломата, для представителей малого и среднего бизнеса сейчас отличное время, чтобы заявить о себе в России. Но для этого стоит приложить определённые усилия: скорректировать логистику, увеличить производство и так далее.

Чжан Ханьхуэй также предложил китайским бизнесменам помощь с решением проблем, которые связаны с полицейскими проверками предпринимателей. Для этого он уже организовал приём заявлений от представителей бизнеса – в дальнейшем все они будут переданы в органы МВД России.

Заявления посла КНР прозвучали на фоне ухудшения отношений России со странами Запада. Многие европейские и американские компании уже заявили о том, что покидают российский рынок или приостанавливают свою деятельность в стране.

Вам может понравиться

Baijiahao: Ультиматум Кремля заставил НАТО забыть об Украине

Предупреждение Кремля о недопустимости отправки на Украину конвоев с оружием подействовало на Североатлантический альянс как отрезвляющий душ. НАТО хотя и заявляет об очередных поставках вооружений, но не рискует подтверждать эти

Die Welt: нехватка российского газа в Германии приведёт к тяжёлым последствиям

Дефицит продуктов и рост простудных заболеваний среди населения – к этому приведут перебои с поставками российского газа в Германию. Об этом пишет газета Die Welt. Издание утверждает, что ещё в

Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан ушли из совета директоров Genesis Philanthropy Group

Российские миллиардеры Петр Авен, Михаил Фридман и Герман Хан покинули совет директоров организации Genesis Philanthropy Group (GPG), которая была ими и основана. Как сообщается, это благотворительная организация, одной из задач
  • Анна
  • 20.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 марта – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 22 марта – небольшая облачность, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 марта – небольшой снег, до -0 °C | Королев: погода, 22 марта – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 22 марта – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 22 марта – пасмурно, до 5 °C |