США и Великобритания договорились о взаимной отмене пошлин на некоторые товары. В частности, Соединённое Королевство не станет взимать деньги за ввоз в страну американских мотоциклов, виски, предметов одежды и других вещей, а США частично отменят пошлины на ввозимые сталь и алюминий.

Таможенные пошлины на ввозимую в страну продукцию сталелитейных заводов и алюминиевой промышленности ввёл ещё президент Дональд Трамп в 2018 году. Тогда такое решение вызвало резкую критику со стороны многих экспортёров, а правительства ряда стран ввели пошлины на импорт некоторых американских товаров.

Уточняется, что правила о частичной отмене пошлин начнут действовать с 1 июня.

В Великобритании позитивно оценили такие изменения, заявив, что изменения, прежде, всего коснуться 80 тысяч человек занятых в сталелитейной и алюминиевой промышленности. Кроме того, подобные решения будут способствовать углублению торговых отношений между Великобританией и Соединёнными Штатами, подчеркнули в Министерстве внешней торговли Королевства.