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Юлия Чичерина, российская рок-певица, провела концерт в городе Энергодар на Украине. Город недавно перешел под полный контроль российских военных сил. Нужно отметить, что Юлия имеет паспорт Донецкой народной республики. Певица исполняла песни для российских солдат, которые принимают участие в специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины.

Мероприятие было организовано в здании, принадлежащем мэрии Энергодара. Перед началом концерта Юлия сорвала флаг, который висел над зданием. Чичерина отказалась петь под флагом страны, которая совершала в течение многих лет военные преступления и завела против нее самое уголовное дело.

ВС России получили контроль над Энергодаром еще 28 февраля. Это произошло спустя 4 дня после того, как российский лидер объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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