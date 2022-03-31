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На фоне проведения Россией спецоперации на Украине серьезно обострились отношения между властями Соединенных Штатов Америки и стран Персидского залива – Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал РИА Новости.

Основная причина напряженности в отношениях заключается в том, что Саудовская Аравия и ОАЭ не хотят увеличивать объемы нефтедобычи из-за роста стоимости энергоносителей в ЕС и Штатах. Конфликтным является и вопрос, затрагивающий российскую спецоперацию на территории Украины.

Американский президент Джо Байден считает, что страны Персидского залива в недостаточной мере осуждают действия Москвы.

Другие факторы, которые повлияли не неприязненные отношения между Штатами и ОАЭ с Саудовской Аравией, заключаются в том, что у Вашингтона не получается решительно действовать в ответ на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене в сторону стран Персидского залива.

Также правительство Эмиратов недовольно тем, что США задерживает поставки истребителей F-35.

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