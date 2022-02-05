Своим заявлением об отсутствии предпосылок для «вторжения России» президент Украины Владимир Зеленский подставил коллегу из-за океана Джо Байдена в дурацкое положение. После многочисленных просьб «подставить плечо» Киеву подобные высказывания главы государства выглядят просто нелепо, считает украинская журналистка Татьяна Силина.

В издании «Зеркало недели» она отметила, что из-за такой «подставы» многие страны Запада, которые раздумывали, вмешиваться ли в конфликт между Украиной и Россией, теперь считают, что делать этого не стоит. Кроме того, украинский лидер подложил Байдену такую «свинью», что отказаться помогать Киеву могут и Соединенные Штаты.

В любом случае, пишет Силина, Зеленский серьезно подмочил свою репутацию и ухудшил отношение к себе со стороны американской администрации. И это при том, что оно и так было не слишком хорошим из-за излишней самостоятельности украинского президента.