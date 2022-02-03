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Проблемы вывоза мусора из дворов Санкт-Петербурга так и не решились спустя месяц после образования кризисной ситуации.

Несмотря на все обещания губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отладить работу нового единого оператора «НЭО», город продолжает в буквальном смысле утопать в бытовых отходах. Жители Северной столицы не перестают жаловаться на растущие горы мусора во дворах и зловонный запах.

Стоит отметить, что так называемая мусорная реформа вступила в силу на территории Петербурга 1 января. Сразу после Нового года горожане ощутили на себя ее последствия, избавиться от которых не удается до сих пор.

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