читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Повышение энергобезопасности Европы вполне могут обеспечить украинские подземные хранилища, которые следует заполнить азербайджанским газом, заявил замглавы Минэнерго Украины Ярослав Демченков. Он пояснил, что для этого Киеву и Баку придется предпринять совместные усилия для строительства газопровода Южный коридор.

По словам Демченков, Азербайджан является важным стратегическим партнером Украины. Причем энергетика является основной сферой, которую намерены развивать оба государства. Если Баку примет предложение об использовании украинских подземных газовых хранилищ, это позволит существенно повысить энергетическую безопасность всего европейского континента.

«Реверсы на базе Трансбалканского трубопровода и использование огромных подземных хранилищ газа в Украине способны помочь увеличить поставки газа из Азербайджана в ЕС и дополнительно укрепить надежность поставок природного газа в регион», – заявил замминистра.

Напомним, что ранее западные СМИ сообщили о невозможности найти адекватную альтернативу российскому газу на тот случай, если Европе придется полностью от него отказаться.

Вам может понравиться

The American Conservative: Путин своевременно разглядел многополярность мира и опередил США

США застряли в 90-х годах прошлого столетия, когда после завершения холодной войны мир стал однополярным. Сейчас они все еще пытаются диктовать условия миру, но им давно пора понять, что ситуация

19FortyFive: Модернизация торпеды “Шквал” позволит России нанести сокрушительный удар по Западу

Россия модернизирует свою суперкавитирующую торпеду «Шквал», которая еще в советские времена полностью разрушила парадигму подводных сражений, пишет издание «1945». Автор публикации Кайл Мизоками отметил, что главным преимуществом этого боезаряда стала

В ПФР начали принимать заявления от россиян на выплату 20 тыс. 500 рублей

ПФР начал принимать от граждан заявления на новую выплату. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Как сообщается, выплата является разовой, она выплачивается тем, кто берёт в семью ребёнка из детского дома.
  • Анна
  • 02.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -7 °C | город Мытищи: погода, 5 февраля – пасмурно, до -9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 февраля – пасмурно, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Подольск: погода, 5 февраля – пасмурно, до -9 °C | Армавир: погода, 5 февраля – небольшой снег, до -1 °C |