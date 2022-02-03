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В Петербурге установлен очередной антирекорд – в течение последних суток выявлено 21234 новых случая заболевания COVID-19.  Это на 2000 больше, чем в предыдущий день. Согласно данным, обнародованным на сайте Смольного, такого показателя не было за все время пандемии.

За истекшие сутки госпитализировано 907 человек, летальных исходов зафиксировано 56.

Статистические данные свидетельствуют об ухудшении эпидситуации в Северной столице, положение уже можно назвать критическим.

При подобном развитии событий в Петербурге может возникнуть дефицит коечного фонда. Об этом ранее писала интернет-газета «Вестник СЗФО». Также автор публикации указывал на то, что официальные источники возглавляемого Александром Бегловым правительства искажают статистику.

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