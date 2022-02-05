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Самолет ирландских ВВС пролетел буквально в километре над палубой ракетного крейсера «Маршал Устинов», что вполне можно считать провокацией, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что видеозапись полета опубликовало в сети командование ведомства.

Эпизод произошел неподалеку от ирландских берегов. Российский крейсер и сейчас находится там, так как следует в район учений ВМФ. По словам экспертов, действия пилота самолета сложно назвать обычным сопровождением корабля, так как он приблизился на опасное расстояние и пролетел практически над палубой. Кроме того, командование ВВС выложило в Сеть фото крейсера в прицеле истребителя.

Министерство обороны Ирландии инцидент никак не комментирует. Эксперты считают, что после начала учений подобных провокаций может стать гораздо больше, так как уже сейчас в районе передвижения крейсера «Маршал Устинов» и других кораблей ВМФ РФ зафиксировано появление британских, французских и ирландских судов и самолетов.

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