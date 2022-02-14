Киев ведет активную подготовку к прорыву на Донбассе, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что используя установки УР-77 ВСУ успешно разминировали территорию и «пробили» в минных заграждениях три просторных коридора для бронетехники.

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что установки для разминирования «Змей Горыныч» активно действовали на линии Саханка-Коминтерново, проделывая проходы для наступательной операции. Именно на этом участке фронта давно ждут своего часа украинские РСЗО и бронетехника, которые стягивались в район на протяжении последних месяцев.

В Народной милиции ДНР заявили, что полномасштабное наступление Киева может начаться в ближайшие сутки-двое. Это совпадает с данными о возможной войне на Украине 15-16 февраля, представленными западными разведками. Не исключено, что гипотетический вооруженный конфликт между Москвой и Киевом вспыхнет именно из-за нападения ВСУ на Донбасс.