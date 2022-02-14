читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все планы и карты, которые рисуют западные СМИ, неустанно прогнозирующие «нападение» РФ на Украину, можно смело выбросить в мусорную корзину, уверен политолог Яков Кедми. По его словам, Россия если и решит вдруг атаковать соседнюю страну, то сделает это с моря, а не по суше.

По его мнению, это будет наиболее логичным решением, так как половина украинской армии сейчас пугает своим «могуществом» Донбасс, а вторая половина находится у белорусских границ. На побережье остались единичные подразделения, которые вряд ли смогут оказать ожесточенное сопротивление.

Именно поэтому России достаточно высадить на побережье десант морской пехоты, который будет поддерживаться кораблями Черноморского флота, и буквально за пять часов сокрушить всю украинскую оборону.

Кедми напомнил, что совсем недавно РФ отрабатывала высадку десанта на побережье Черного моря. Кроме того, в учениях ВМФ сейчас участвуют шесть больших десантных кораблей. Все это может быть подготовкой к удару по Украине с моря.

Вам может понравиться

Путин и Байден поговорили по телефону о вступлении Украины в НАТО

Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, о чем глава государства говорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Он отметил, что речь шла об Украине и опасности ее

Британские пользователи Twitter пришли в восторг от картины на фото Шойгу и Уоллеса

Пользователи социальной сети Twitter из Великобритании прокомментировали фотографию, сделанную после встречи министров обороны Сергея Шоугу и Бена Уоллеса. Пристальное их внимание привлекла картина, попавшая в кадр на заднем фоне. «Какая

Министр обороны Испании передумала отправлять боевые корабли в Черное море

Испанские боевые корабли развернулись перед входом в Черное море и отправились обратно на свою базу, пишет портал Avia.Pro. Приказ о возвращении был отдан министром обороны страны Маргаритой Роблес. По словам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 14 февраля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 4 °C |