Все планы и карты, которые рисуют западные СМИ, неустанно прогнозирующие «нападение» РФ на Украину, можно смело выбросить в мусорную корзину, уверен политолог Яков Кедми. По его словам, Россия если и решит вдруг атаковать соседнюю страну, то сделает это с моря, а не по суше.

По его мнению, это будет наиболее логичным решением, так как половина украинской армии сейчас пугает своим «могуществом» Донбасс, а вторая половина находится у белорусских границ. На побережье остались единичные подразделения, которые вряд ли смогут оказать ожесточенное сопротивление.

Именно поэтому России достаточно высадить на побережье десант морской пехоты, который будет поддерживаться кораблями Черноморского флота, и буквально за пять часов сокрушить всю украинскую оборону.

Кедми напомнил, что совсем недавно РФ отрабатывала высадку десанта на побережье Черного моря. Кроме того, в учениях ВМФ сейчас участвуют шесть больших десантных кораблей. Все это может быть подготовкой к удару по Украине с моря.