Политолог Юрий Самонкин осудил власти Северной столицы за отсутствие инициативы в рамках помощи петербурженке, пострадавшей во время отдыха на острове Бали. Он подчеркнул, что вмешательство федерального центра (Москвы) спасло ситуацию, которая могла закончиться трагедией.

Инцидент произошел 20 января. Блогер Полина Стрелец попала в аварию на гидромотоцикле и получила серьезные травмы. Ее прооперировали, но средств на транспортировку на родину не хватило. Родители месяц пытались достучаться до Смольного во главе с Александром Бегловым и просили о помощи, однако власти игнорировали ситуацию. Решить вопрос помогла Москва

Политолог Юрий Самонкин отметил, что власти Петербурга должны были сразу оказать, но этого не произошло.

«Пройдет несколько дней, и ситуация будет закрыта, но, опять же, решение принял по этому вопросу не Санкт-Петербург, а федеральный центр в лице Москвы, подключился Минздрав России, Голикова, Государственная Дума, эти органы власти теперь будут курировать этот вопрос, чтобы он окончательно закрылся. Но не Санкт-Петербург, что возмущает», — подчеркнул он.

Рейтинг Беглова сильно упал в текущем году из-за коммунальных проблем и антиковидной политики. Неубранные от снега улицы города стали причиной петиции, которую составили петербуржцы. Горожане требуют отставки губернатора, который тем временем заявил, что не намерен уходить со своего поста.