Депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский указал на бессмысленность принятых Смольным коронавирусных мер из-за отсутствия контроля за ношением средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

Парламентарий подчеркнул, что общественный транспорт – самое опасное место, где можно заразиться ковидом. Он отметил, что закрыть метро не представляется возможным, поэтому необходимо наладить контроль за ношением средств индивидуальной защиты в общественном транспорте.

«Я не сторонник очень жестких мер и наказаний, но проблема в том, что, если люди не будут использовать СИЗ в общественном транспорте, который главный источник заражений, к сожалению, тогда бессмысленны будут меры по ограничению доступа в кафе, рестораны и другие места», – заявил депутат.

По мнению Вишневского, на сегодняшний день контроль за ношением СИЗ в общественном транспорте отсутствует как таковой, хотя администрации Александра Беглова нужно было начать с этого, прежде чем ввозить QR-коды и запрещать досуг несовершеннолетним петербуржцам.

В завершение депутат заметил, что многим наплевать на требование носить СИЗ, поскольку люди видят, что это не влечет за собой никакой ответственности. Если бы нарушителей оштрафовали, то у остальных было бы абсолютно другое отношение мерам безопасности, подытожил Вишневский.

Напомним, 28 января Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому несовершеннолетним петербуржцам запрещается посещать театры, музеи, рестораны и другие места массового скопления людей. В экспертном сообществе эти меры назвали «лишенными смысла».