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Борис Вишневский, депутат ЗакСа и глава петербургского отделения партии «Яблоко», написал обращение к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Парламентарий требует, чтобы тестирование петербуржцев на антитела проводилось бесплатно.

15 февраля глава города на Неве Александр Беглов внес корректировки в «антиковидное» постановление правительства Санкт-Петербурга №121. С 21 февраля посещать запрещенные ранее общественные места можно гражданам без сертификата о прививке или QR-кода переболевшего. Но для этого им придется получить QR-код о наличии антител к коронавирусу.

Борис Вишневский обратил внимание губернатора на то, что анализ на наличие антител должен быть бесплатным. Организовать бесплатное тестирование – это задача Смольного.

«Если правительство требует QR-коды для доступа в публичные места (при том что в 14 регионах России это условие полностью или частично уже отменено), оно обязано обеспечить гражданам возможность бесплатного проведения исследований на антитела. А не заставлять их платить самим», — заявляет Борис Вишневский.

Вишневский просит Беглова внести изменения в программу получения нового QR-кода. Для этого рассмотреть предложение должно Заксобрание Санкт-Петербурга.

Вишневский недавно высказал критику о смягчении коронавирусных мер в Петербурге. По его мнению, необходимо соблюдать уже введеные ограничения и контролировать их соблюдение. Депутат уже высказывался, что в городе абсолютно не соблюдают масочный режим.

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