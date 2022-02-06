Япония установила рекорд по стоимости флагманских видеокарт MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X 24G, которые еще только готовятся к выходу на рынок. Она составит 633 733 иены, то есть более 5,5 тысяч долларов. Это ровно на тысячу дороже популярного китайского электромобиля Wuling Hongguang Mini EV, который можно приобрести за $4500.

Возможность купить видеокарту Nvidia GeForce RTX 3090 Ti дешевле предоставляет Вьетнам, где она обойдется «всего лишь» в 3840 долларов США.

По словам экспертов, цены действительно очень высокие. Однако новая видеокарта обладает уникальными характеристиками и предназначается для демонстрации невероятных возможностей, которых нет ни у одной из предшественниц. Это элитный компонент, который изначально создавался не для широкой аудитории.

Стоит напомнить, что выход видеокарты на рынок задерживается, так как уже на первом этапе тестирования производители выявили проблемы с памятью.