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Агентство Reuters выдало очередной опус о скором «нападении России» на Украину, не приводя, разумеется, никаких доказательств своим громким заявлениям. Журналисты по одним им известной методике высчитали, что Москва сконцентрировала на границах соседней страны 70 процентов личного состава, необходимого для «вторжения», передает издание “Коммерсантъ”

Сейчас на рубежах Украины находится 100 тысяч военнослужащих РФ, продолжает ворочать большими числами агентство. Это примерно 80 тактических групп, к которым в ближайшее время присоединится еще 15. Кроме того, к середине февраля, когда морозы станут еще сильнее, к границе начнет прибывать дополнительная техника.

Стоит отметить, что журналистам Reuters надо бы следить за прогнозом погоды, чтобы выдавать подобные предсказания. На Украине сейчас потепление, но даже в случае снижения температуры к середине февраля земля вряд ли промерзнет так, как хочется Западу.

Авторы публикации даже подсчитали возможные потери, которые составят среди российских военных – до 10000 человек, украинских – до 25 тысяч и мирных граждан – до 50 000 жителей. Какая волшебная формула применялась для этих расчетов, Reuters не уточняет, не желая разглашать собственные секреты.

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