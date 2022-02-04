В США посоветовали своим спортсменам быть осторожными на Олимпиаде в Китае.

Как сообщается, спортсменов попросили проявлять осторожность в том, что касается высказываний на тему о правах человека. С соответствующим заявлением выступила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Она сообщила спортсменам из США, что они отправились в Китай ради участия в соревнованиях. Поэтому, как она указала, им не стоит рисковать навлечь на себя гнев китайского правительства. Пелоси считает, что китайское правительство является «беспощадным». Некоторые участников Олимпиады от США, как указала Пелоси, испытывают соблазн высказаться.

Кроме того, спикер указала, что власти США, в отличие от своих спортсменов, имеют «моральный долг пролить свет на нарушения прав человека в Китае».

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