Китай и Россия вполне могут покончить с доминированием США, если создадут собственный военно-политический альянс, заявил доктор военных наук Константин Сивков. Он напомнил, что Пекин высказал поддержку Москве на созванном Соединенными Штатами заседании Совбеза ООН, но самым неприятным сюрпризом для Вашингтона стала поддержка негласного союза Индией.

Эксперт пояснил, что если Китай и РФ объединяться, к их альянсу довольно быстро присоединятся и другие сильные государства. Первыми станут скорее всего Индия, Иран и КНДР, но не исключен вариант и с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой. Подобное объединение полностью уничтожит превосходство Соединенных Штатов, а также сделает совершенно бесполезным дальнейшее существование Североатлантического блока.

Сивков также отметил, что в США назревают серьезные проблемы, которые заставят их вплотную заняться внутренними делами и на длительный период забыть о внешней политике. Все дело в том, что на осень намечены выборы в Конгресс и разочаровавшие граждан демократы скорее всего уступят республиканцам. Это, в свою очередь, приведет к развитию давно начавшихся деструктивных процессов, поэтому президенту Байдену и его администрации придется сосредоточиться на спасении страны от развала.