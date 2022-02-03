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В США идентифицировали корабль «Индевор», который принадлежал мореплавателю Джеймсу Куку.

Как сообщается, судно было найдено на дне гавани Ньюпорта, недалеко от Род-Айленда. По имеющейся информации, судно было потоплено в этих местах вместе с 12 кораблями ещё в августе 1778 года, однако никто не знал точно, где именно это произошло.

Эти места исследовались с 1999 года. Было найдены фрагменты нескольких кораблей. Фрагменты одного из них австралийские исследователи посчитали обломками «Индевора». Об этом заявил гендиректор Австралийского национального морского музея Кевин Самптон. Он отметил, что в пользу того, что обломки принадлежат кораблю Кука, говорят архивные и археологические доказательства. Сейчас от корабля осталось не более 15%.

Однако исследователи из некоммерческого объединения подводных археологов Род-Айленда считают заявления Самптона слишком поспешными. Они указали, что сейчас нет неоспоримых доказательств, которые однозначно говорили, что останки судна принадлежат «Индевору».

Ранее мы сообщали, что в США нашли затонувший корабль “Грифон”. Он пропал ещё 343 года назад.

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