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В США был найден корабль, который пропал ещё 343 года назад. Об этом рассказывает Daily Express.

Речь идёт о корабле «Грифон». В 1679 году он провозил меха через озеро Мичиган, но загадочным образом исчез. Версий его таинственного исчезновения выдвигалось несколько.

Так, корабль могли захватить индейцы. Само судно они сожгли, а команду убили. Исследователь из Франции Рене-Робер Кавалье де Ла Саль, который и построил корабль, считал, что команда устроила мятеж. Их целью стал ценный груз, который был украден. Некоторые даже выдвигали мистические версии, вроде того, что корабль был проклят.

Несколько лет назад в озере были найдены обломки корабля. Исследователи сумели установить, что обломки, в том числе и бушприт, принадлежат именно «Грифону».

Причиной гибели корабля, скорее всего, был шторм. Так, следов, указывающих на захват корабля, обнаружено не было. При этом обломки находились на большом расстоянии друг от друга, что указывает на шторм.

Недавно мы сообщали, что в окрестностях города Кадис под водой были найдены руины храма. Предполагается, что это может быть храм Геркулеса.

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  • 07.01.2022
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