Эскадра боевых кораблей России готовится пройти Гибралтарский пролив, рассказал портал Avia.Pro. Авторы пояснили, что в настоящий момент нет никакой информации о составе этой группы и даже о количестве судов.

Ссылаясь на телеграм-канал «Оперативная линия», портал уточняет, что корабли движутся в Сирию и принадлежат Северному флоту России. Не исключено, что после посещения порта Тартус в САР они направятся в Черное море. В качестве причины переброски кораблей Северного флота эксперты называют обострение ситуации в Причерноморском регионе и ухудшение в отношениях РФ и Североатлантического альянса.

Напомним, что тем же курсом ранее проследовали шесть больших десантных кораблей. Они уже побывали в Сирии и 8-9 февраля планируют пройти пролив Босфор, чтобы выйти в акваторию Черного моря. По предварительным данным, БДК будут задействованы в военно-морских маневрах, проводимых Минобороны РФ.