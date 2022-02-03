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В Санкт-Петербурге нашли сдаваемую в аренду крохотную квартиру, в которой нет даже окон.

Заметили объявление о сдаче квартиры на сайте Avito. Согласно указанной информации, жильё расположено в районе Малая Охта, сдаёт его сеть Viktor Tower. Как было заявлено в объявлении, это «идеальное место для съехавших от родителей». Площадь сдаваемого места составляет всего лишь 10 кв. м. Платить за квартиру нужно лишь девять тысяч рублей ежемесячно.

Практически вся площадь в небольшой квартире отведена под спальное место. Имеется место для приготовления пищи, где есть духовка и микроволновая печь. Душ и унитаз расположены весьма нестандартно – над кухней.

Отмечается, что места под стиральную машину в квартире не хватило, однако в доме имеется прачечная.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге ожидается пятая волна коронавируса к 15 февраля. Отмечается, что на всех пациентов может не хватить коечного фонда.

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