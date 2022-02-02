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Специалисты Центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого спрогнозировали пик пятой волны коронавируса, наступление которого ожидается в городе к 15 февраля.

Прирост числа активных больных за прошедшую неделю превысил 126%. К началу февраля в городе было зафиксировано 138 648 активных больных, в то время как на пике текущей волны ожидается 221 тыс. заболевших. Однако данная цифра может быть гораздо больше. По данным сервиса «Стопкоронавирус», за минувшие сутки в Северной столице выявили 19 234 новых случаев заражения COVID-19.

Представленные данные лишь доказывают слабую антикоронавирусную кампанию губернатора Александра Беглова, а Смольный продолжает манипулировать статистикой. Данные действия и недостаточный контроль над ситуацией могут привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее СМИ указывали на дефицит коек для больных коронавирусом, хотя, по информации Смольного, в данный момент предусмотрено 8744 койки в медицинских учреждениях города (34,38% мест). При этом, согласно пересчёту данных по методике Роспотребнадзора, количество коек не соответствует официальной статистике городской администрации. По информации на понедельник показатель составлял лишь 14,81%.

Таким образом, в период прогнозируемого пика заболеваемости в Петербурге коечный фонд может оказаться недостаточным.

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