В российские ВКС поступили еще два истребителя пятого поколения Су-57. Портал Avia.Pro отмечает, что эта информация, появившаяся в январе на уровне слухов, теперь официально подтверждена.

Авторы ссылаются на фотографии, сделанные в аэропорту Новосибирска, где и были замечены новые истребители. Они получили номера 52 и 02. Причем первому самолету уже присвоили и регистрационный номер RF-81775, а вот у второго его пока нет.

Напомним, что сейчас в российских ВКС имеется три истребителя Су-57, хотя еще до конца прошлого года их должно было быть четыре. Скорее всего, имели место проблемы с серийным производством либо поставками самолетов в войска, однако Минобороны не дает официальных комментариев по этому поводу.