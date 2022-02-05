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Утром 5 февраля ВСУ нанесли несколько мощных ударов по Донецку и окрестностям города. Портал Avia.Pro сообщает, что о погибших и раненых в результате атаки точной информации нет, но известно, что она привела к серьезным разрушениям.

Для удара по Донецку украинские войска применяли не только стрелковое оружие, минометы и гранатометы, но и тяжелое артиллерийское вооружение. Причем для его наведения были задействованы беспилотные аппараты. Атака длилась около двух часов.

В результате серии ударов на улице Новороссийской, что в Киевском районе столицы самопровозглашенной ДНР, были разрушены гаражи и промышленные складские комплексы.

Защитники республики были вынуждены провести ответную атаку по позициям, с которых велись обстрелы, что вынудило ВСУ отступить и прекратить наносить удары. Эксперты уверены, что это далеко не последняя такая атака, так как украинская армия именно на донецком направлении сконцентрировала самые крупные силы.

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