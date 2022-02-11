Развертывание в Калининграде истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» позволяет России держать под прицелом гораздо большую территорию стран НАТО. Об этом сообщили Military Watch, наглядно показав на карте радиус поражения. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Военно-воздушные силы России впервые перебросили самолеты МиГ-31К в Калининград, что ознаменовало собой значительное расширение их тактических ударных возможностей в регионе в период роста напряженности с НАТО, пишет автор статьи. Развертывание ракетных систем на территории Калининградского анклава, расположенного между Польшей и Литвой, позволяет российским силам проникнуть гораздо дальше на территорию НАТО.

«Фоксхаунды» в Калининграде, даже не выходя из воздушного пространства этой российской территории, могут поражать цели по всей Европе, кроме разве что Испании и Португалии, используя дальность действия в 2000 км своей гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал». МиГ-31, изначально спроектированный как скоростной и высотный перехватчик, был также приспособлен в качестве ударного истребителя в версии МиГ-31К, специально оборудованной для развертывания «Кинжала». Этот вариант самолета впервые поступил на вооружение в конце 2017 года.

Ракета «Кинжал» имеет скорость 10 Маха и высокую маневренность, что делает ее практически неуязвимой для перехвата и тем самым обеспечивает надежное средство нанесения как ядерных, так и обычных ударов с высокой точностью по целям на большой дистанции. Если МиГ-31К покинут безопасное воздушное пространство Калининграда, они смогут поражать цели далеко за Атлантическим океаном, сочетая собственный большой боевой радиус с большой дальностью полета своих ракет.

Развертывание МиГ-31 дополнило прежнее размещение в Калининграде в декабре 2014 года тактических баллистических ракет «Искандер» – после эскалации напряженности в отношениях с НАТО в том же году. «Искандеры» также спроектированы так, чтобы их было трудно перехватить, но они обладают гораздо меньшей дальностью – до 500 км.

МиГ-31К с ракетами «Кинжал» также развернуты в Арктике, в возрастающем с конца 2010-х годов количестве, у северо-западных границ России с НАТО в декабре 2020 года и в Сирии с июня 2021 года. Эти истребителям Россия явно отдает приоритет, размещая их на ключевых позициях на передовой в условиях высокой напряженности.

«Количество находящихся на вооружении самолетов МиГ-31К (как и готовящихся для ввода в эксплуатацию), остается неопределенным, но эти самолеты представляют собой совершенно уникальное средство в российском арсенале с непревзойденными скоростями и высотами полета, а также весом полезной нагрузки, превышающим любой боевой самолет, кроме бомбардировщиков», – подчеркивает Military Watch.

Развертывание истребителей МиГ-31К последовало за предшествующим – всего лишь несколькими неделями ранее – развертыванием других мощных российских систем вооружения в Калининграде, включая первые истребители Су-30СМ2 «поколения 4++». В условиях, когда российские силы уступают общим силам НАТО в Европе в численности и военных расходах, ракета «Кинжал» представляет собой асимметричное средство поражения противника.

Прежде всего, «Кинжалы» позволят при необходимости войскам России нейтрализовать такие цели, как аэродромы и командные центры, на начальных этапах войны. Тот факт, что ни одна западная страна не имеет на вооружении сравнимой ракеты или надежной защиты от атак боеголовок, маневрирующих со скоростью 10 Махов, делает «Кинжал» элементом технологического превосходства, за счет которого Россия может извлечь выгоду.

Параллельно с укреплением своих сил в Калининграде, Россия также передислоцировала ЗРК С-400 и истребители Су-35 из своих дальневосточных регионов для усиления своего единственного союзника на европейском континенте – Беларуси. Текущая напряженность в Европе может повлиять на планы закупок Минобороны России, но пока что неясно, может ли это стимулировать увеличение финансирования асимметричных программ, таких как МиГ-31К, в ближайшие годы.