В Смольном признали, что в Петербурге на текущий момент сохраняется амбулаторный кризис. Об этом 3 февраля сообщили в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в Северной столице увеличилась нагрузка на амбулаторную сеть в связи с высоким ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикрон». Под медицинским наблюдением на данный момент находится свыше 200 тысяч петербуржцев, в числе которых люди с симптомами ОРВИ и подозрением на ковид.

В Комздраве Петербурга отметили, что на данный момент эпидемиологическая ситуация очень сложная и не исключено дальнейшее распространение инфекции.

В целом положение в Северной столице остается одной из худших по сравнению с другими регионами. По официальным данным городской администрации, количество заболевших ежедневно составляет более десятка тысяч человек

В Комитете по здравоохранению отметили, что на текущий момент под медицинским наблюдением на дому находится порядка 240 тысяч петербуржцев с заболеванием ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В Смольном обеспокоены сложившейся ситуацией, поэтому намерены привлечь дополнительные кадры. Однако многие врачи тоже переносят COVID-19, поэтому разрешить в кратчайшие сроки проблему с очередями в поликлиниках ведомству не под силу.

Напомним, губернатор Александр Беглов убеждал главу Роспотребнадзора Анну Попову, что сложная эпидемиологическая ситуация в Петербурге находится «под контролем». Однако 28 января председатель Комздрава Дмитрий Лисовец данное заявление опровергнул, напомнив, что в городе сохраняется острая нехватка медицинского персонала в связи с высоким ростом заболеваемости, из-за чего очередей в поликлиниках избежать невозможно.

Ранее депутат ЗакСобрания Борис Вишневский обращался в Комздрав с требованием оптимизировать работу медучреждений, чтобы сократить уличные очереди в поликлиники.