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Итальянские специалисты выяснили, что люди, которые не вакцинировались от коронавируса, умирают заметно чаще.

Как сообщается, лица, которые по какой-либо причине не стали ставить себе вакцину от COVID-19, попадают в итоге в госпитали при заражении инфекцией аж в 10 раз чаще, если сравнивать их с теми, кто уже поставил себе прививку. Также уточняется, что у них в 27 раз выше риск попасть в отделение интенсивной терапии. Умирают непривитые от коронавируса в 25 раз чаще.

По словам специалистов, в течение примерно четырёх месяцев после вакцинации эффективность препарата составляет 90%. Бустерная доза увеличивает эффективность до 95%.

В Италии, как отмечается, хотя бы одну дозу вакцины поставили 90% населения в возрасте от 12-ти лет.

Недавно в Италии заявили, что коронавирус имеет признаки сезонной инфекции. Это означает, что вакцинироваться от него придётся каждый год.

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