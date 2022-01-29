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На примере штамма «Омикрон» видно, что Covid-19 постепенно превращается в сезонное заболевание, сообщил руководитель Национального научно-исследовательского института Spallanzani Франческо Вайя. Он также отметил, что для полного искоренения коронавируса необходимо перейти к ежегодной вакцинации, передает РИА Новости.

Вайя пояснил, что главной задачей сейчас является широкое распространение препаратов для профилактики коронавирусной инфекции по всему миру, включая те регионы, в которых наблюдаются серьезные проблемы с вакцинацией. После этого необходимо отслеживать появление новых штаммов и приводить вакцины в соответствие с их ключевыми особенностями.

Эксперт заявил, что делать прививки, которые слишком приближены по времени друг к дружке, не имеет никакого смысла. Ежегодная же вакцинация позволит максимально защититься от коронавируса в те сезоны, в которые будут отмечаться крупные всплекси заболеваемости.

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