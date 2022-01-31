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США намерены ускорить переговоры с Ирином по ядерной сделке. Причина в том, что ядерный материал для создания боевого заряда там могут получить уже в течение нескольких недель. Об этом заявили в Госдепартаменте Соединённых Штатов. 

Поводом для обогащения урана до уровня, при котором возможно создание оружия, для Тегерана стала диверсия на ядерном объекте в Натанзе. 11 апреля прошлого года там произошёл взрыв, который привёл к большим разрушениям. По мнению иранских властей, несмотря на то, что взрыв устроил иранец, который бежал из страны, за самой атакой стоял Израиль. 

Как отметил представитель Госдепа, в США уверены, что в Иране уже всё готово для производство ядерного оружия, поэтому диалог с Тегераном нужно вести уже сейчас. При этом пока никаких ультиматумов государству пока не выставляют.  

Сейчас Иран и ядерные державы пытаются вернутся к переговорам по возобновлению договора о Совместном всеобъемлющем плане действий. Он предполагает, что Тегеран ограничивает ядерную программу, а в ответ выходит из-под действия экономических санкций. В 2018 году Соединённые Штаты вышли из этого договора. Нынешняя администрация Белого дома неоднократно заявляла о готовности вновь начать по нему работу. 

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