Деятельность посольства Китая в Украине может дать ключ к разгадке «даты вторжения России», предположил после скандального конфуза западных СМИ с шумихой о «начале войны 16 февраля» обозреватель ведущего новостного портала Австралии news.com.au Джейми Зайдель. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Военные корабли вышли в море. Артиллерия заняла позиции на границе. Танки и грузовики выезжают на шоссе. Но последним предупреждением о вторжении России может стать то, что происходит в китайском посольстве в Киеве», – пишет Зайдель.

До сих пор Китай демонстрировал равнодушие к эвакуации посольств, начатой странами Запада. Все сотрудники посольства КНР по-прежнему остаются в столице Украины Киеве, несмотря на то, что многие западные военные аналитики считают, что этот город станет главной целью плана президента Владимира Путина по установлению подконтрольного себе украинского правительства.

Австралия эвакуировала своих сотрудников. Соединенные Штаты перевели своих дипломатов в украинский город Львов – поближе к границе с Польшей, членом НАТО. Великобритания, Германия, Литва, Япония, Новая Зеландия и Нидерланды также призвали своих граждан немедленно покинуть страну.

Китай до сих пор остается сдержанным. Его дипломаты поддержали линию президента Путина, согласно которой он не собирается вторгаться.

«Пекинский фактор» состоит также и в том, что Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Их успех важен для председателя КНР Си Цзиньпина. Он хочет, чтобы это мероприятие осталось «незапятнанным», что стало бы подтверждением успешной деятельности Коммунистической партии Китая.

«Господин Путин прекрасно это понимает. Он прилетел в Пекин на открытие игр, демонстрируя смелую демонстрацию солидарности между двумя лидерами. Возникающая ось силы между Пекином и Москвой является важной опорой в противодействии Вашингтону. Но любой инцидент вроде «дружественного огня» в отношении посольства Китая может обострить эти отношения», – отмечает австралийский обозреватель.

Китай поддерживает «опасения безопасности» России. Он согласен с тем, что НАТО должна лишить права членства страны из бывших республик СССР, а войска альянса должны отойти на позиции до 1997 года. Эта позиция вызвала критику со стороны Соединенных Штатов. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что «молчаливая поддержка» Пекином Москвы «вызывает глубокую тревогу».

Но Пекин прохладно относится к идее войны.

«Мы призываем все стороны оставаться рациональными и воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, разыграть кризис и сделать его сенсацией. Мы считаем, что все стороны должны искренне соблюдать Минские соглашения и работать над всеобъемлющим урегулированием украинского кризиса и связанных с ним вопросов путем диалога и переговоров», – заявил в минувший вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Г-н Ван также обрушился с ответной критикой на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, осудившего Пекин за «леденящее молчание» в отношении подготовки Москвы к войне.

«Мы призываем австралийскую сторону отказаться от менталитета времен холодной войны и идеологических предубеждений и прекратить воинственную риторику, которая приведет к эскалации напряженности. Такие акты поиска эгоистичных политических выгод путем призыва к конфронтации неэтичны и опасны», – сказал Ван Вэньбинь.

Он также добавил: «В нынешних обстоятельствах преувеличение и раздувание возможности войны не является ответственным поведением. Готовность к санкциям и давлению не поможет деэскалации ситуации. Требование конфронтации между военными блоками приведет лишь к старому пути холодной войны».

Тем временем Москва продолжает называть обвинения в планах вторжения «абсурдными», настаивая на том, что все подобные предупреждения – «истерия».

«Пекин соглашается. Но с ноткой осторожности», – считает Джейми Зайдель.

«Китай внимательно следит за развитием ситуации в Украине. Посольство и Генеральное консульство Китая в Украине работают в обычном режиме, и посольство выпустило консульское уведомление, которое напоминает гражданам и учреждениям Китая внимательно следить за развитием событий и повышать свою осведомленность о безопасности», – заявил от имени МИД КНР Ван Вэньбинь.