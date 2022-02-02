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США – великая страна, которая сейчас катится к чертям. Причем делает это невероятно быстро, заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В проблемах, с которыми столкнулась Америка, он обвиняет действующего главу государства Джо Байдена.

По словам Трампа, нанести государству такой же вред, как нынешний лидер всего за один 2021 год, не смогли целых пять предыдущих президентов. В списке проблем, возникших именно из-за Байдена, его предшественник назвал неконтролируемое распространение коронавирусной инфекции, позорное бегство американских войск из Афганистана, взлетевшую до небес инфляцию и падение экономики страны.

Также Трамп заявил, что сам он на посту президента сумел проделать огромную работу. И сделал намного больше, чем другие американские лидеры, занимавшие этот пост на протяжении последних трех десятилетий.

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  • Анна
  • 31.01.2022
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