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Глава московского бюро американского издания Wall Street Journal Энн Симмонс пишет о возможном «нападении» России на Украину, а также обращает внимание читателей на стремительное возрождение армии РФ. Она отмечает, что деморализованные и пришедшие в ужасное состояние из-за распада СССР Вооруженные силы сейчас превратились в мощные элитные войска.

Симмонс напомнила, что состояние армии в 90-х годах прошлого столетия действительно было плачевным. Некогда грозная техника ржавела и гнила в ангарах, из-за отсутствия финансирования офицеры долгое время оставались без собственного жилья, а солдаты дезертировали со службы. Однако в последние два десятилетия все сильно изменилось в лучшую сторону.

Журналистка рассказала и о вооружении, которое появляется в российской армии. Это гиперзвуковые ракеты, способные пробить оборону США, зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, противоракетные системы, новые подводные лодки и корабли. Кроме того, РФ активно модернизирует стратегические бомбардировщики, танки и бронемашины, истребители и другую технику, доставшуюся в наследство от СССР.

ВС России превратились в мощную армию, с которой сейчас якобы должна столкнуться Украина. Симмонс напоминает, что 100 тысяч хорошо обученных солдат сейчас сконцентрированы на границах этой страны и готовы к «вторжению».

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