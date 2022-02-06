Российский лидер Владимир Путин одержал победу над НАТО в Европе даже не прибегая к боевым действиям, считают авторы издания The Spectator World. Истерия с угрозой «вторжения» РФ на Украину, которую раздули Соединенные Штаты, ударила по ним самим и продемонстрировал, что Североатлантический альянс не так един, как это может показаться на первый взгляд.

Победа Путина стала возможной благодаря действиям Франции и Германии, которые не захотели подчиняться Соединенным Штатам. Их можно понять, так как именно из-за действий США эти некогда крупные империи однажды уже были разрушены до основания.

Сейчас Берлин и Париж предпочитают отстаивать собственные интересы, которые расходятся с хотелками Вашингтона. В дальнейшем к ним могут присоединиться и другие европейские государства, которые поймут, что вместо выполнения инструкций Соединенных Штатов лучше достигать своих целей и оставаться по-настоящему независимыми.