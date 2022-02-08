Военный обозреватель The Drive Джозеф Тревитик оценил, насколько продемонстрированные Украиной советские пушки МТ-12Р времен холодной войны могут помочь ей укрепить противотанковые возможности в возможном будущем конфликте. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Хотя вооруженные силы большинства стран по всему миру неуклонно отказываются от противотанковых пушек в пользу управляемых противотанковых ракет, украинские 100-мм противотанковые орудия МТ-12Р времен холодной войны все еще могут быть полезны, считает Тревитик, поддерживая кампанию Запада об угрозе «российского военного вторжения».

Украинские военные получили значительное количество противотанковых ракет Javelin в последние недели и ожидают увидеть новые поставки в ближайшем будущем, поскольку Соединенные Штаты и другие страны стремятся укрепить военный потенциал Украины. Великобритания недавно также поставила Украине сотни легких противотанковых ракет нового поколения NLAW.

«По сравнению с этими более современными противотанковыми ракетами пушка МТ-12Р, также известная под украинским наименованием «Рута», явно устарела», – отмечает Тревитик.

Первоначально противотанковая пушка Т-12 впервые поступила в арсенал вооруженных сил СССР в 1961 году. За этим последовала разработка различных улучшенных вариантов МТ-12, включая МТ-12Р, первые образцы которых были приняты на вооружение в начале 1980-х годов. Различные варианты Т-12/МТ-12 до сих пор находятся на вооружении различных армий мира, в том числе российской.

На МТ-12Р примечательно наличие модифицированного защитного щитка для артиллерийского расчета с прорезью в нем с левой стороны, где установлена ​​РЛС РЛПК-1. Радар позволяет артиллерийскому расчету нацеливаться на вражеские танки и другую технику, которые могут быть скрыты защитными дымовыми завесами или просто стали не видны за дымом и пылью, поднятыми во время затяжного боя. В обычном случае наводчику достаточно полагаться на оптические прицелы орудия.

РЛПК-1 дает МТ-12Р ценный невизуальный метод наведения, но неясно, какова при этом эффективная дальность радара или насколько он точен. Абсолютная максимальная дальность стрельбы бронебойными боеприпасами у МТ-12Р составляет примерно 3000 метров. Для сравнения: тот же показатель противотанковой ракеты Javelin – около 4000 метров.

Также Тревитик считает сомнительным, что 100-мм пушка будет в целом эффективна против более новых российских танков, таких как Т-90. В то же время она, по его оценке, «все еще может быть полезна против более старых вариантов, которые Россия имеет в резерве и которые могут быть задействованы в крупномасштабной операции, а также против более легких бронированных и небронированных машин.

Помимо противотанковых выстрелов, МТ-12Р может стрелять осколочно-фугасными снарядами по небронированным целям, в том числе живой силе на открытой местности.

«Эти орудия могут обеспечить дополнение к противотанковой обороне вокруг статических позиций, высвобождая «Джавелины» и NLAW, а также другое противотанковое оружие для использования на передовой против целей с более высоким приоритетом», – отмечает Тревитик.

В итоге автор The Drive довольно прямолинейно заключает: «Появление МТ-12Р на недавних учениях, безусловно, подчеркивает тот факт, что украинские военные не приобрели достаточного количества «Джавелинов» и других противоракет, чтобы полностью вывести из эксплуатации свои старые противотанковые пушки». По сути, выражая поддержку к дальнейшему и более масштабному вооружению Украины Западом.