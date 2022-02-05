Журналисты издания Daily Telegraph прокомментировали встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщается, встреча прошла в Пекине и, по словам журналистов, она указывает на начало «новой геополитической эры». В публикации указывается, что спустя десятилетия унижений Россия и КНР «встали с колен» и сейчас намереваются перевернуть устоявшийся мировой порядок, сформированный после окончания холодной войны и который они считают несправедливым.

Сейчас, как заявили авторы статьи, доминирование Америки больше не будет восприниматься как должное и смиряться с ним в Китае и России не собираются. Союз этих двух стран должен усилить их позиции в мире и уменьшить негативные последствия от санкций. Путина журналисты назвали в этой ситуации «непосредственным победителем».

Ранее Госдеп США предостерёг Китай от помощи России в обход санкций. Указывается, что речь идёт об экономических ограничениях.