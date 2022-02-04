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У США достаточно инструментов “воздействия” на КНР и Америка готовы пустить их в дело, если правительство Китая будет помогать России обходить санкции. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. 

Чиновник отметил, что речь идёт об экономических ограничениях, которые Вашингтон намерен ввести против Москвы в случае вторжения России на Украину. По мнению представителя Госдепа, есть основания полагать, что Пекин будет смягчать эффект от санкций в части контроля за экспортом или помогать российской стороне его обходить. В этом случае, США применят весь имеющийся у них “набор инструментов”, заявил Прайс. Но о каких именно мерах идёт речь, не уточнил. 

Ранее представители Госдепа уже призывали Китай повлиять на Россию в части урегулирования конфликта на границе с Украиной. В США уверяют, что конфликт России и стран НАТО спровоцируют кризис в энергетической сфере, который отразится не только на непосредственных участниках конфликта.   

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  • Анна
  • 01.02.2022
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