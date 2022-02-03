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Москва готовится сфабриковать видеоматериалы, которые станут поводом для вторжения на Украину. Доказательства этому есть у разведки США. Об этом пишут несколько крупных американских СМИ. 

Так. New York Times уверяет, что в России готовятся показать видео, где будут представлены провокации со стороны Украины в отношении русскоязычного населения на Донбассе или на территории самой России. При этом, пишет газета, видео окажется подделкой и нужно будет только для того, чтобы оправдать ввод российских войск.   

Ещё одно крупное издание, The Washington Post утверждает, что разведка Соединённых Штатов готова обнародовать данные о сфабрикованном видео уже в самое ближайшее время.  

Между тем прямых доказательств военной угрозы со стороны России по-прежнему нет, уточняют американские СМИ.  

Со своей стороны в Москве неоднократно заявляли, что каких-либо планов военного вторжения на Украину нет. 

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