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Европейское космическое агентство не смогло починить спутник Sentinel-1B. Об этом сообщает издание avia.pro.

Как сообщается, в конце 2021 года этот спутник попытался открыто начать шпионаж за военнослужащими России, которые участвовали в учениях недалеко от границы с Украиной. Однако неожиданно спутник перестал работать.

Поначалу предполагалось, что разобраться с возникшими проблемами удастся за две недели, но даже спустя полтора месяца починить спутник не удалось. Изначально было заявлено, что проблема возникла в программном обеспечении, но, как оказалось, из строя вышли некоторые передающие устройства. Это означает, что полноценно использовать спутник в дальнейшем не выйдет.

Что послужило причиной выхода спутника из строя, не сообщается. По информации издания, в местах проведения учения российских войск также были замечены и комплексы РЭБ, которые вполне могли подавить системы спутника.

Недавно мы сообщали, что китайский аппарат Shijian-21 отбуксировал спутник Compass S2 на другую орбиту. Это весьма обеспокоило США, увидевших угрозу для своих спутников.

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