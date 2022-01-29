В США забеспокоились из-за китайского спутника Shijian-21 (SJ-21), который недавно удалил другой спутник с геостационарной орбиты.

Как сообщается, речь идёт о навигационном спутнике Compass S2, который списан со службы. SJ-21, как стало известно, 22 января исчез из поля зрения наблюдателей при приближении к Compass S2. Стыковка была осуществлена днём, и телескопы не могли получить изображение. Но позже наблюдателям удалось увидеть момент расстыковки.

SJ-21 отбуксировал списанный спутник на «орбиту захоронения», после чего вернулся обратно. В связи с этим наблюдатели предположили, что данный спутник предназначается для удаления «мусора» с геостационарной орбиты.

Однако на Западе это вызвало беспокойство – было предположено, что использовать SJ-21 Китай может и для того, чтобы воздействовать на спутники других стран. В Китае комментарий этому на данный момент не дали.

Ранее мы сообщали, что китайский зонд «Тяньвэнь-1» отправил фотографии с Марса. Аппарат был отправлен на Марс ещё в 2020 году.