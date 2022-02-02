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Тележурналист Владимир Соловьев назвал хамством ответ США на предложения России по безопасности.

Как сообщается, недавно издание El Pais рассказало об американском ответе. По словам Соловьева, этим ответом США ясно дали понять, что планируют разместить на Украине свои ракетные системы и силы. Кроме того, он отметил пункты, которые касаются Крыма и Приднестровья, а также Абхазии и Южной Осетии.

Соловьев указал, что Россия имеет преимущество в сфере стратегических вооружений. В связи с этим, как он считает, диалог о контроле попросту не нужен, однако у них требуют уступки, причём два раза.

Своим письмом, как считает Соловьев, США продемонстрировали своё отношение, и от жесткого реагирования России их спасла лишь выдержка Путина. Журналист отметил, что российский президент весьма сдержанно прокомментировал письмо США.

Недавно Владимир Соловьев рассказал, почему Украина применяет для обстрелов ДНР оружие США и НАТО. Как он заявил, так США хотят спровоцировать Россию.

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