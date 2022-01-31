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Соединенные Штаты и НАТО должны были заставить Киев соблюдать Минские соглашения, что привело бы к снижению напряженности. Однако вместо этого они накачали ВСУ оружием, что указывает на истинные цели Запада, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он пояснил, что США и Альянс уже третий месяц сеют панику на Украине и в Европе, заявляя, что Россия вот-вот «нападет». Одновременно с этим они выискивают хотя бы малейшие признаки своей теории, намереваясь тут же обвинить Москву в «агрессии». Однако та «вторгаться» в соседнюю страну не собирается.

Именно поэтому Вашингтон изменил планы и начал накачку Киева противотанковыми комплексами и другими видами вооружений. Которые тот сразу же начал задействовать на Донбассе, хотя это и является нарушением Минских соглашений. По мнению Соловьева, США специально подталкивают ВСУ к подобным действиям. Они надеются, что Москва возмутится и все-таки вмешается в конфликт, после чего можно будет вводить санкции и применять другие меры, арсенал которых давно готов.

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